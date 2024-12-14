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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Снег лежит уже на 97% территории России

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В России снежный покров сформировался на 97% территории страны, без снега остались только отдельные регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже 97% страны покрыто снегом", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что частично без снега остались только регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, при этом напомнив, что в горах этих регионов снег уже лежит.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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