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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Температура выше нормы сохранится в ближайшие дни в регионах неевропейской части России

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В регионах азиатской части страны прогнозируется температура выше нормы на 8-18 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В целом на большей части азиатской части страны по-прежнему очень высокая температура. Она превышает норму на 8-12 градусов, а на Чукотке, в Магаданской области, на севере Камчатки в ближайшие дни температура будет на 16-18 градусов выше нормы. Даже на Чукотке, на самом северо-востоке, дневные температуры будут около минус 4 - минус 5 градусов, как в Москве, что крайне редко бывает", - сказал Вильфанд в субботу.

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Он отметил, что это связано с тем, что, по-прежнему, в регионы азиатской части страны продолжает поступать теплый воздух из Атлантики, что также сказывается на температуре западной Сибири, Красноярского края и Якутии. "А вот на Чукотку и Магаданскую область еще оказывает влияние циклон, который сейчас около Охотского моря, и по его восточной периферии идет заброс теплых воздушных масс с Тихого океана. Поэтому, там такая температура", - уточнил Вильфанд.

По словам метеоролога, в Якутии отмечается "якутская жара", температура на 10 градусов выше нормы, "температура минус 25 градусов - минус 28, а должны быть сейчас нормы ниже минус 40".

Такая аномально теплая погода, по прогнозам, сохранится как минимум до середины следующей недели.

Наоборот, заметное понижение температуры в начале следующей недели ожидается на юго-востоке Дальневосточного федерального округа - юге Хабаровского края, Амурской области, в Приморском крае. Там прогнозируется температура на 4 - 6 градусов ниже нормы, "на севере Амурской области, в Хабаровском крае температура будет понижаться до минус 30 градусов".

Гидрометцентр Магадан Красноярск Роман Вильфанд Хабаровск
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