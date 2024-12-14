Пожар потушен на производящем креветки калужском предприятии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Электрощитовая загорелась в субботу днем на предприятии ООО "Полар Сифуд Раша" (Кременки, Калужская область), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного регионального управления МЧС.

Пострадавших нет.

Одноэтажное строение площадью 60 кв.м. было обшито сендвич-панелями. В результате возгорания уничтожено все сгораемые конструкции и оборудование щитовой.

"Предположительная причина пожара - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования", - сообщил собеседник агентства.

ООО "Полар Сифуд Раша" производит полуфабрикаты из рыбы и морепродуктов, доведенные до неполной готовности и готовые блюд. Единственный завод компании расположен в Калужской области.