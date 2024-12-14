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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:35

Пожар на топливном объекте в Орловской области потушили

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU -Пожар на объекте топливной инфраструктуры филиала "Транснефть-Дружба", возникший из-за атаки украинских беспилотников, потушен, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Пожар "ликвидирован в 23 часа", написал глава региона в своем телеграм-канале.

В субботу утром Клычков сообщил о локализации возгорания.

В ночь на субботу в результате атаки дронов загорелось топливо на объекте инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа.

Орловская область топливо пожар БПЛА
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