Пожар на топливном объекте в Орловской области потушили

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU -Пожар на объекте топливной инфраструктуры филиала "Транснефть-Дружба", возникший из-за атаки украинских беспилотников, потушен, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Пожар "ликвидирован в 23 часа", написал глава региона в своем телеграм-канале.

В субботу утром Клычков сообщил о локализации возгорания.

В ночь на субботу в результате атаки дронов загорелось топливо на объекте инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа.