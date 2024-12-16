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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

Дума изменит сроки внесения данных о минимальных расстояниях до трубопроводов в ЕГРН

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по собственности одобрил к принятию законопроект, который устанавливает более гибкие сроки внесения данных о минимальных расстояниях до трубопроводов (газовых, нефтяных, аммиакопроводов) в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Правительство внесло законопроект № 367889-8 в палату в мае 2023 года, поправки в Градостроительный кодекс предложили депутаты.

По действующему законодательству, для предупреждения негативного воздействия трубопроводов на окружающую среду и безопасность объектов капитального строительства устанавливаются минимальные расстояния от объектов до трубопроводов. Эти расстояния должны быть определены и задокументированы в виде графического описания и перечня координат, которые затем направляются в уполномоченные органы для проверки и утверждения.

До 1 января 2024 года владельцы трубопроводов должны были подготовить графическое описание. До 1 января 2025 года Росреестр должен был внести сведения о границах минимальных расстояний в Единый государственный реестр недвижимости.

Поправки депутатов убирают данные сроки из закона, при этом остается норма о том, что не позднее 1 января 2026 года решения об установлении зон минимальных расстояний до магистральных и промышленных трубопроводов должны быть приняты правительством.

Зона минимальных расстояний газопровода - это расстояние от оси трубопровода до населенного пункта, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода и предназначены для безопасности этих объектов.

ЕГРН Правительство Росреестр Госдума
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