Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Елизаветовки в ДНР

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Войска "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в ДНР, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

По данным Минобороны, войсками группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Трудовое, Островского, Курахово и Дачное (ДНР).

Потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, пять автомобилей, две боевые бронированные машины MaxxPro и 155-мм САУ Paladin, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены склад с боеприпасами, станция РЭБ "Анклав-Н" и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, говорится в сводке.

Группировка войск "Восток" продвигается в глубину обороны армии Украины, группировки "Запад" и "Центр" улучшили положение, сообщило Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Зеленое Поле и Времевка Донецкой народной республики. Отразили три контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.

По информации российского военного ведомства, на этом участке фронта ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Лозовая, Глушковка и Купянск Харьковской области. Отразили четыре контратаки подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в зоне ответственности группировки "Запад" украинская армия потеряла более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре автомобиля, четыре гаубицы. Уничтожены два склада с боеприпасами.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Шевченко, Щербиновка, Новооленовка, Новопустынка, Петровка и Дзержинск Донецкой народной республики. Отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ", - сообщили в ведомстве.

По его информации, армия Украины потеряла здесь свыше 440 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь гаубиц и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота".

На харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение вооруженным формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков. Также отражена контратака украинской армии. Потери ВСУ составили свыше 85 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и гаубица, сказали в Минобороны РФ.

По словам российских военных, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, механизированной бригад ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Антоновка, Янтарное и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ в зоне действий группировки составили свыше 55 военнослужащих, два автомобиля, три гаубицы. Уничтожены четыре склада боеприпасов, сообщили в министерстве обороны.

Российские военные нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, за сутки сбиты девять дронов ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах", - говорится в сообщении.

По словам военных, средствами противовоздушной обороны сбиты девять беспилотников самолетного типа ВСУ.