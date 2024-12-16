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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Белоусов заявил, что около 96% военных могут вернуться к службе после выписки

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что показатель госпитальной летальности составляет менее 0,5% и продолжает снижаться, порядка 96% военнослужащих после выписки способны вернуться к службе.

Об этом Белоусов сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в понедельник.

Он заявил, что благодаря применению авиамедицинской эвакуации, военных санитарных поездов, а также развитию комплексной медицинской реабилитации вырос показатель выживаемости раненых.

"В следующем году необходимо сосредоточиться на обучении военнослужащих навыкам оказания первой помощи в ходе боевой подготовки. Для этого специалистами Центра тактической медицины Минобороны подготовлено более 7 тысяч инструкторов", - сказал Белоусов.

По его словам, необходимо дооснастить медицинские подразделения современными средствами защиты для эвакуации до 100%, а также расширить опыт использования для эвакуации раненых малоразмерной техники, включая робототехнические комплексы.

Белоусов заявил о планах повышения укомплектованности медицинских подразделений войскового звена средним и младшим медицинским персоналом с 95% до не менее 98% в 2025 году. "Для этого планируется предоставить дополнительное материальное стимулирование медицинских специалистов указанных подразделений", - сообщил министр обороны РФ.

Он добавил, что также необходимо обеспечить модернизацию военно-медицинских организаций и нарастить объемы высокотехнологичной помощи.

"Требуется завершить строительство 19 новых госпиталей, оснащенных самым современным оборудованием. И завершить капитальный ремонт в 10 военно-медицинских организациях с общей вместимостью более 3 тысяч койко-мест", - заявил Белоусов.

Министр обороны РФ поблагодарил медицинских работников, которые спасают бойцов на передовой, в окружных, центральных военно-медицинских и гражданских учреждениях.

Минобороны РФ Андрей Белоусов
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