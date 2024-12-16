Программы ДСЖ страховщики жизни смогут запустить в 2025 году на условиях отложенного старта. Обзор

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Полисы нового для страхового рынка РФ вида бизнеса - долевого страхования жизни (ДСЖ) - страховщики по закону имеют право продавать с 1 января 2025 года. Однако зимний старт 2025 года невозможен до выхода документов и решений регулятора о порядке введения налоговых льгот для приобретателей полисов, показал проведенный "Интерфаксом" опрос участников рынка. Конфигурация налоговых льгот еще обсуждается, а страховщикам после принятия соответствующих решений потребуется еще время на донастройку своих систем. Вместе с тем участники рынка активно готовятся к премьере, ведут переговоры с партнерами, они видят в новых программах ДСЖ ряд преимуществ, рассчитывают на их успех и популярность у клиентов в перспективе.

Точкой сосредоточения внимания страховщиков жизни всю вторую половину 2024 года было ожидание ясности по вопросу налогообложения для страхователей как по долгосрочным договорам страхования жизни, так и по программам ДСЖ на следующий год. Летними поправками в Налоговый кодекс РФ льготы по выплатам в договорах страхования жизни были отменены, регуляторы договорились скорректировать ситуацию в сторону смягчения. Правила налогового вычета по полисам ДСЖ до сих пор не уравнены с другими инвестиционными инструментами на финансовом рынке, хотя это долго обсуждалось. О необходимости выработки льгот для страхователей по ДСЖ говорил президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия зовет!" в начале декабря.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минфине РФ, "в части налогового вычета по ДСЖ прорабатывается включение данного продукта в вычет на долгосрочные сбережения, по аналогии с ИИС-3". Все подробности пока не раскрываются, но согласно общим правилам в ИИС-3, преимущества клиентам предоставляются на входе в договор и на выходе из него при соблюдении определенных условий. Однако по состоянию на середину декабря окончательное решение по налогам для страхователей в страховании жизни еще не принято. Затем это решение будет необходимо утвердить законодательными поправками, а участникам рынка – подготовиться к его реализации.

Как показал опрос страховщиков жизни, к исходу 2024 года они все еще строят различные варианты развития событий, весьма сдержанны в конкретных оценках, не дают прогнозов по будущим сборам в новом бизнесе. Впрочем, на фоне 10-летнего ожидания самого ДСЖ страховщиками жизни в РФ отсрочка премьеры не представляется драматичной.

Массовый старт ближе к весне

"По нашим оценкам, основные продажи продуктов долевого страхования жизни начнутся ко второму кварталу следующего года, - высказал предположение агентству вице-президент Сбербанка, генеральный директор компании "Сбербанк страхование жизни" Игорь Кобзарь. - Рынку ещё не известен новый налоговый ландшафт. После того, как это произойдёт, страховщикам жизни нужно будет время на доработку систем в части корректного учёта расчёта продуктов. Именно от того, какие будут льготы и когда запустится продукт, зависят и сборы отрасли по ДСЖ".

Страховая отрасль в этом году совместно с Банком России занималась разработкой деталей по закону о ДСЖ, напомнил Кобзарь: "В частности, в ходе этой работы определялись детали того, как будет функционировать ДСЖ и как будут работать инвестиционная и страховая части".

Первый квартал следующего года "станет финальным для доработок внутренних систем и процессов под новый продукт не только для нашей компании, но и для всей индустрии", развил тему директор по инвестициям компании "Сбербанк страхование жизни" Александр Тихомиров.

Генеральный директор компании "Капитал лайф страхование жизни" Евгений Гуревич относительно возможности оценить сборы по ДСЖ в следующем году заявил, что "сейчас это сделать достаточно сложно. На текущий момент до конца не определено, какими именно налоговыми льготами будут обладать программы страхования жизни, что является одним из определяющих преимуществ продукта для потенциальных клиентов. Когда мы увидим окончательную конфигурацию изменений в Налоговом кодексе в части продуктов страхования жизни и ДСЖ, возможно будет оценить потенциал нового сегмента в первый год его запуска на рынке".

Генеральный директор СК "Ингосстрах-жизнь" Владимир Черников также считает, что "на текущий момент детальные прогнозы по сборам в сегменте ДСЖ делать преждевременно. Очевидно, что клиенту нужно время, чтобы распробовать новый продукт, а страховщикам осуществить сбор обратной связи с целью его точечной донастройки, чтобы ценность предложения была очевидна, ощутима и подтверждена".

Самая тщательная подготовка отрасли к премьере и четкое видение структуры продукта еще не позволяет страховщикам жизни запустить продажи в условиях налогового неведения, подытожил высказывания коллег по цеху источник на страховом рынке. Слишком много нюансов до сих пор остается в проработке.

"Несмотря на общее и принципиальное согласие всех сторон и понимание того, что налоговые льготы в результате будут предоставлены страхователям по договорам ДСЖ, страховщики не могут обещать этого на словах клиентам и начать продажу полисов до выхода нормактов. Это будет выглядеть как необоснованные обещания того, что страховщикам неподвластно, квалифицироваться как введение потребителей в заблуждение", - высказал мнение собеседник агентства. В то же время без заявленных налоговых льгот инвестиционные продукты ДСЖ могут выглядеть "как подверженные дискриминации", считает он.

Как продавать

Страховщики жизни планируют использовать в перспективе для продаж полисов нового типа различные каналы – в первую очередь, банковский, кроме того, предполагается задействовать уже наработанную компаниями, не входящими в банковские группы, сеть клиентов.

"Первые продукты ДСЖ мы предложим ко второму кварталу 2025 года. Это будут продукты с порогом входа всего 10 тыс. рублей. То есть они станут доступны массовому инвестору и в онлайн", пояснил Тихомиров из "Сбербанк страхования жизни".

В настоящее время СК "Ингосстрах-жизнь" изучает интерес как действующих, так и потенциальных партнеров к ДСЖ, "разрабатывает вариации программ, которые позволят удовлетворить ожидания клиентов", сообщили в компании.

Для компании "Капитал лайф страхование жизни" основным каналом продаж ДСЖ станет собственная агентская сеть (как и по другим программам страхования жизни), сказал генеральный директор компании Евгений Гуревич. "Целевым сегментом окажутся потребители, которые уже имеют накопления и заинтересованы в их безопасном, надежном и эффективном инвестировании. ДСЖ станет важным дополнением к существующей линейке продуктов, прежде всего, к нашему флагманскому направлению - накопительному страхованию жизни", - добавил он.

У программы ДСЖ, по мнению Гуревича, "есть ряд ключевых конкурентных преимуществ, которые будут формировать клиентскую ценность. В том числе гибкость инвестирования, прозрачность в части инвестиционных активов и расчета дохода, комбинирование инвестиционной и страховой части, другие опции. Это может привлечь внимание тех, кто ищет современные и удобные решения для управления своими финансами".

В компании "Капитал лайф страхование жизни" ожидают, что запуск ДСЖ привлечет новых клиентов – как делающих первые шаги в инвестициях, так и опытных инвесторов, которые стремятся к расширению инвестиционных возможностей. Благодаря этому средства, размещенные в полисах долевого страхования жизни, обеспечат дополнительный приток "длинных денег" в экономику страны, полагают страховщики.

Принципиально новое

ДСЖ – это принципиально новый продукт на рынке страхования жизни РФ, убежден глава СК "Ингосстрах-жизнь" Черников: "Во-первых, полис предусматривает страховую защиту. Во-вторых, инвестиционная его часть будет размещаться в паи российских открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФов), что с одной стороны обеспечивает высокую прозрачность состава и структуры активов, с другой - дополнительный контроль за активами в части соблюдения инвестиционной декларации и ограничений на совокупные расходы на управление фондом. Размещение также предусмотрено и в закрытые ПИФы, но при взносе от 10 млн рублей".

Полис ДСЖ даст возможность для более широкого спектра инвестиционных решений, полагает Черников, "потенциально доходность в долевом страховании жизни в абсолютном выражении может быть выше". При этом ДСЖ наряду с иными инвестиционно-финансовыми инструментами обладает рядом преимуществ.

"В их числе адресная передача и особый порядок наследования средств страхователя в страховании жизни. Возможность получения социального налогового вычета (после принятия решения по налоговым льготам для ДСЖ - ИФ). Дополнять ценность полиса будет страховая составляющая, обеспечивающая защиту жизни и здоровья", - перечислил основные преимущества новой программы Черников.

"Очевидно, что клиентами такой страховой продукт будет рассматриваться в качестве дополнительного инструмента долгосрочного инвестирования", - делает он вывод.

Клиент по программе ДСЖ сможет выбирать, в паи каких инвестиционных фондов (акций, облигаций, драгоценных металлов и т.д.) и в какой пропорции будет распределяться основная часть уплаченной им страховой премии, при этом перечень фондов, доступных для выбора, страховая компания может ограничивать, детализировал глава СК "Ингосстрах-жизнь".

В интервью "Российской газете" на прошлой неделе заместитель министра финансов Иван Чебесков добавил подробностей: "Человеку не придется составлять свой инвестиционный портфель в рамках ДСЖ самостоятельно, заниматься ребалансировкой и так далее. Его деньги будут вложены в паевой инвестиционный фонд. Это может быть, например, ПИФ на индекс МосБиржи, облигации или золото, либо отраслевой ПИФ, скажем, на бумаги нефтегазовых компаний. Часть взносов по ДСЖ при любом выборе пойдет на страховой компонент, для защиты на случай болезни, травмы или смерти".

Конкретного списка ПИФов для ДСЖ у Минфина "пока еще нет, мы обсуждаем его с участниками рынка", сообщил Чебесков. Возможность выбирать "будет зависеть не от квалификации или размера капитала инвестора, а от страховой компании и того, с какими фондами эта конкретная компания работает в первую очередь. ПИФов будут не единицы, но и не сотни".

Давая оценку в целом инвестиционной ситуации на российском финансовом рынке перед стартом программ ДСЖ, глава СК "Капитал лайф страхование жизни" Гуревич отметил: "С учетом системной поддержки со стороны государства и регулятора, долгосрочности нового инвестиционного продукта, а также высокой заинтересованности и вовлеченности представителей страховой отрасли, условия старта ДСЖ можно считать располагающими для уверенного начала операций, для дальнейшего развития новой линии бизнеса в качестве одного из новых драйверов страхования жизни в нашей стране".