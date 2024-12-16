Володин назвал реализацию послания президента приоритетом для Госдумы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Законодательные инициативы, направленные на реализацию послания президента, являются приоритетом в повестке Госдумы, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Для нас приоритет в работе Государственной думы - это, безусловно, реализация послания президента", - сказал Володин на встрече в понедельник в подмосковном Аносино с руководителями законодательных органов субъектов РФ - членами Совета законодателей РФ.

По его словам, именно послание позволяет решать вопросы, проблемы и "системно выстраивает шаги по достижению целей национального развития". "Мы из года в год стараемся во главу своей повестки поставить именно реализацию послания", - добавил Володин.

Кроме того, сказал он, в Госдуме, принимая законы, учитывают позицию правительства: "ждем от них законодательные инициативы, вносим сами, но это совместная работа".

"Нам надо сделать все для того, чтобы страна была сильной, а люди чувствовали, что есть депутаты, и они решают их проблемы, чтобы качество жизни повышалось", - подчеркнул Володин.