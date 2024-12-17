Командующий РВСН заявил, что РФ совершенствует стратегические комплексы

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Объекты противоракетной обороны (ПРО) США в Румынии и Польше не способны снизить возможности Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

"По поводу размещения объектов ПРО в Польше, как ранее и в Румынии, можно с уверенностью сказать, что результативность данных шагов американского руководства с точки зрения снижения боевых возможностей РВСН практически нулевая", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Во-первых, противоракетные средства, которые США размещают в Европе, по своим энергетическим характеристикам не способны осуществить перехват межконтинентальных баллистических ракет, стартующих в направлении северного полушария", - сообщил командующий.

"Во-вторых, межконтинентальные баллистические ракеты, стоящие на вооружении РВСН, оснащены развитыми комплексами средств противодействия системе противоракетной обороны и имеют короткий активный участок траектории, что в совокупности не просто затрудняет, а делает их обнаружение, сопровождение и перехват практически невозможным", - заявил Каракаев.

По его словам, Россия совершенствует свои стратегические ракетные комплексы "с учетом необходимости гарантированной нейтрализации возможностей существующих и перспективных элементов противоракетной обороны США".

"Превентивный подход позволяет нашим специалистам заблаговременно выявлять возможные угрозы и прогнозировать сроки их возникновения. В результате еще на этапе создания в ракетные комплексы закладываются такие технические решения, которые будут эффективны при любых вариантах развития глобальной системы противоракетной обороны США и их союзников", - сказал Каракаев.

"Межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы. Сегодня о них знает весь мир - это гиперзвуковой блок комплекса "Авангард" и, конечно же, гиперзвуковое оснащение комплекса "Орешник". И это далеко не все примеры: на завершающей стадии разработки - широкая линейка не менее эффективных изделий, рассказать о которых время еще не пришло", - заявил командующий РВСН.