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Депутаты приняли закон об отчетности госкорпораций по бюджетным субсидиям

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет государственным корпорациям и публично-правовым компаниям внедрять практику мониторинга результатов по итогам предоставления субсидий из федерального бюджета.

Поправка в Бюджетный кодекс (№722023-8) была внесена правительством РФ в сентябре.

Согласно принятому закону, в правила предоставления субсидий государственным корпорациям и публично-правовым компаниям может включаться информация о последовательном достижении результатов предоставления субсидии.

Авторы документа в пояснительных материалах отмечают, что принятый закон унифицирует подходы к проверке результатов выделения субсидий с другими юридическими лицами.

Счетная палата в своем заключении отмечала, что проектируемая норма Бюджетного кодекса предусматривает лишь возможность закрепления нового условия в нормативных правовых актах, устанавливающих правила предоставления государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям субсидий из федерального бюджета, тогда как для иных субсидий юридическим лицам условие о достижении результатов является обязательным.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Госдума
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