Замглавы "КАМАЗа" ждет возобновления сотрудничества с автопромом ЕС и США через пару лет

Также он отметил "очевидное" нежелание восточных инвесторов локализовываться в России

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Европейские и американские партнеры российского автопрома могут вернуться к сотрудничеству в перспективе ближайших двух-трех лет, что необходимо учитывать при планировании стратегического развития отрасли, как и очевидное нежелание восточных инвесторов локализовываться в России, считает замгендиректора ПАО "КАМАЗ" Михаил Матасов.

Он высказал это мнение на круглом столе по развитию автопрома в Совете Федерации.

По его словам, "КАМАЗ" в течение последнего года активно обсуждает с Минпромторгом, другими министерствами и администрацией президента вопросы актуализации стратегии развития автопрома, поскольку в компании считают, что "сейчас ситуация несколько поменялась - в стране, в мире, в отрасли - и назрели необходимые изменения".

"Важно отметить, что в текущих условиях стратегия не вполне учитывает геополитическую и макроэкономическую обстановку, делая основной упор на кооперацию с восточными партнерами и предполагая перенос в Россию восточных технологий. При этом не учитывается незаинтересованность - что уже очевидно для всех - восточного партнера в технологической кооперации, вообще в любой кооперации, и значительная зависимость восточного партнера от североамериканского, наверное, "непартнера", - сказал Матасов.

Одним из недостатков отраслевой стратегии он назвал отсутствие в ней сценария "политического разворота европейских стран - бывших наших партнеров, предполагающий возможные послабления к доступу к западным технологиям".

"Мы предполагаем, что в ближайшие два-три года европейские - да, возможно, и американские - партнеры повернутся обратно к возможности сотрудничества с российскими предприятиями. И здесь мы предполагаем, что необходимо отразить в стратегии, как мы будем с ними взаимодействовать", - отметил замглавы "КАМАЗа".

Он также констатировал, что стратегия автопрома в нынешней редакции постулирует "движение ко всем возможным целям одновременно, при этом в ряде случаев эти цели являются взаимоисключающими".

"В стратегии есть масса противоречий, которые проявляются, в первую очередь, в вопросах локализации, конкурентоспособности и перспективных продуктах. Декларируя одновременное достижение международной конкурентоспособности и технологического суверенитета, стратегия в определенном смысле ставит отрасль в тупик, поскольку международная конкурентоспособность функционирует на принципах международного разделения труда", - сказал он.

По мнению Матасова, стратегия нуждается в уточнении и потому, что сейчас относит к перспективным технологиям слишком широкий набор видов транспорта: и традиционные автомобили с ДВС всех категорий, и газомоторные автомобили, а также локальные гибриды, электромобили, автомобили на водородных топливных элементах и автономные машины. "Ну, сложно себе представить, что приоритетом могут быть сразу все направления, которые имеются в отрасли. Очевидно, кроме этого, что затраты на развитие дублирующих видов транспорта будут, в общем, запредельны, да и нецелесообразны. Тем не менее, стратегия, не имея опорного прогноза, просто предлагает двигаться по всем направлениям возможного развития, что было предопределено теми условиями 2022 года, в которых эта стратегия готовилась", - сказал он.