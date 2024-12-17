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"КАМАЗ" допустил падение рынка тяжелых грузовиков в 2025 году почти на четверть

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В России в 2025 году рынок тяжелых грузовиков полной массой 14-40 тонн может упасть почти на четверть из-за снижения экономической активности в автоперевозках и строительном секторе, ожидают в ПАО "КАМАЗ".

"Рынок (тяжелых грузовиков - ИФ) в 2025 году будет плохой. Ориентировочно мы сейчас считаем его на уровне 85 тысяч единиц против 110 тысяч в текущем году. Думаем, что 85 тысяч - это даже оптимистично", - сообщил журналистам замгендиректора ПАО "КАМАЗ" Михаил Матасов.

Драйвером падения рынка, по его словам, могут стать снижение экономической активности основных потребителей коммерческой техники.

"Если стройки нет - значит, и самосвалов меньше. Мы обслуживаем, в том числе, перевозки грузов - если их меньше будет, значит, и тягачей будет меньше", - отметил топ-менеджер "КАМАЗа".

Матасов сообщил, что за истекший период 2024 года было выпущено порядка 6-7 тысяч седельных тягачей нового поколения К-5. "План на 2025 год - по-моему, 10 тысяч единиц. Но мы не знаем, будет ли столько, потому что у китайских марок большие складские запасы", - добавил он.

Продолжение снижения грузового авторынка в 2025 году ранее прогнозировали в "Автостате". По оценкам агентства, за 2024 год в стране будет реализовано в общей сложности 125 тысяч грузовиков (-13% к 2023 году) - в эту цифру эксперты включают не только крупно-, но и среднетоннажные машины (от 3 тонн). Базовый прогноз "Автостата" на 2025 год предполагает снижение рынка на 6%, до 117 тысяч единиц.

КАМАЗ Автостат Михаил Матасов
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