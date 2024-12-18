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Госдума проведет заключительное заседание осенней сессии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду проведет заключительное заседание осенней сессии.

В соответствии с повесткой планируется рассмотреть ряд законопроектов в третьем чтении, а также в первом чтении инициативу о повышении административных штрафов за продажу несовершеннолетним табачной, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, а также кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

"На заседании после рассмотрения проектов законов выступят руководители фракций, а затем председатель Госдумы Вячеслав Володин", - сказал первый вице-спикер палаты парламента Александр Жуков.

Заседание начнется в 10 часов.

Госдума
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