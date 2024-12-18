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В Мурманской области с рельсов сошли три пассажирских вагона и грузовые

Столкновение поездов было боковым

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В результате столкновения пассажирского поезда с грузовым в Мурманской области с рельсов сошли три пассажирских вагона и несколько грузовых, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Октябрьской железной дороги, ссылаясь на предварительные данные.

Столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Мурманска в Петербург, с вагонами грузового состава произошло в 16:15 мск на станции Княжая, добавили в компании.

"Информация о пострадавших уточняется. Всем будет оказана необходимая помощь", - сообщили в ОЖД.

Движение на этом участке остановлено Для ликвидации последствий аварии направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.

Всего в пассажирском поезде находились 326 человек.

В МЧС Мурманской области уточнили, что столкновение поездов было боковым.

Ранее об аварии сообщали Северо-Западная транспортная прокуратура и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Губернатор, который сначала сообщил, что к месту аварии выехали три бригады скорой помощи, позднее уточнил, что туда направили еще четыре бригады. Для пассажиров организуют места размещения.

Андрей Чибис Кандалакша Мурманск Петербург ОЖД Мурманская область
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