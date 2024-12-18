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Миронов не ждет дискусии о преемнике на посту лидера партии в обозримом будущем

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Председатель "Справедливой России - за Правду" Сергей Миронов заявил журналистам, что относится к преемничеству нормально, но в данный момент такой вопрос в партии не стоит.

"В нашей партии такой вопрос не стоит и в обозримом будущем стоять не будет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос .

При этом он добавил, что в целом к преемничеству относится нормально.

Миронов отметил, что со своей личной точки зрения, конечно, думает об этом: "Я же вижу, кто как пашет на партию или на себя любимого, и если что, у меня есть вариант".

"Мне нравится, что мои товарищи по партии мне верят, видят, что лидер на своем месте, решает все вопросы, которые возникают. Также многие годы знакомства с Владимиром Путиным меня многому научили, и я думаю, как бы Путин решил тот или иной вопрос, и у меня получается", - добавил политик.

По его словам, институт сопредседательства в партии останется. При этом, как сказал Миронов, "Справедливая Россия - за Правду" - "партия не вождистская, но лидер у нее должен быть один".

Миронов также сообщил, что представитель фракции СРЗП, как ожидается, в ближайшее время получит должность председателя одного из думских комитетов.

"Комитет у нас будет обязательно. Это не будет комитет по делам национальностей, это будет другой комитет, - сказал он. - Над этим работает лично председатель Госдумы Вячеслав Володин".

Решение будет приниматься на весенней сессии, возможно, в январе, добавил Миронов.

Сейчас должность председателя комитета Госдумы по делам национальностей вакантна. В рамках квот на посты руководителей думских комитетов на нее претендует представитель фракции СРЗП.

Вячеслав Володин Сергей Миронов Справедливая Россия Госдума СРЗП
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