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План ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе должен быть готов к 23 декабря

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виталий Савельев дал дополнительные поручения членам рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе, сообщил телеграм-канал правительства.

Он поручил Минприроды, Минтрансу и МЧС во взаимодействии с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и главой Крыма Сергеем Аксеновым в срок до 23 декабря разработать и представить план действий по ликвидации последствий сложившейся чрезвычайной ситуации.

При разработке плана участники рабочей группы должны учесть наиболее эффективные способы и методы ликвидации последствий загрязнения прибрежных территорий, в том числе на участках особо охраняемых природных территорий регионального и федерального значения, а также количество сил и средств, необходимых для этого. Он также призвал учитывать особенности транспортировки и утилизации загрязненного грунта, включая определение, оборудование и аттестацию соответствующих площадок.

15 декабря стало известно, что в Керченском проливе терпят бедствие два танкера с грузом мазута - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Произошел разлив нефтепродуктов. Мазут вынесло на берег протяженностью почти 50 километров.

На территории нескольких населенных пунктов был введен режим ЧС.

Во вторник у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть 109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность самого корпуса не нарушена - утечки топлива не допущено.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Виталий Савельев Крым МЧС Минприроды Минтранс Краснодарский край Керченский мост
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