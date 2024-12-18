Мертвого дельфина обнаружили волонтеры после разлива мазута в Анапе

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Волонтеры нашли на берегу Черного моря в Анапе молодую самку дельфина, погибшую в результате разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал научно-экологического Центра спасения дельфинов "Дельфа".

"Наши волонтеры обследовали тело погибшего дельфина, информацию о котором увидели в сообществе (в телеграм-канале - ИФ). К сожалению, эта молодая азовка не сумела избежать попадания в разлив мазута", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первое сообщение о китообразном, погибшем от мазута в Анапе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км – от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской в Анапе. Позже площадь загрязненных мазутом пляжей увеличилась до 49 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской введен режим ЧС.

Во вторник у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена - утечки топлива не допущено.