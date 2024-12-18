Поиск

Мертвого дельфина обнаружили волонтеры после разлива мазута в Анапе

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Волонтеры нашли на берегу Черного моря в Анапе молодую самку дельфина, погибшую в результате разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал научно-экологического Центра спасения дельфинов "Дельфа".

"Наши волонтеры обследовали тело погибшего дельфина, информацию о котором увидели в сообществе (в телеграм-канале - ИФ). К сожалению, эта молодая азовка не сумела избежать попадания в разлив мазута", - говорится в сообщении.

Мазут на пляжах Краснодарского края

Отмечается, что это первое сообщение о китообразном, погибшем от мазута в Анапе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с грузом мазута – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы.

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км – от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской в Анапе. Позже площадь загрязненных мазутом пляжей увеличилась до 49 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской введен режим ЧС.

Во вторник у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть-109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность корпуса не нарушена - утечки топлива не допущено.

Анапа Черное море Керченский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Двум капитанам предъявлено обвинение по делу о крушении танкеров

Школьников из курского приграничья переведут на очное обучение после новогодних каникул

Школьников из курского приграничья переведут на очное обучение после новогодних каникул

Что произошло за день: среда, 18 декабря

Женщина погибла в результате схода вагонов в Мурманской области

Песков заявил, что Киев в грубой форме отказался от предложения Орбана по переговорам

Песков заявил, что Киев в грубой форме отказался от предложения Орбана по переговорам

Центральный пляж Анапы полностью очищен от мазута

В мурманской аварии одного пассажира зажало между вагонами

МЧС сообщило о 14 пострадавших в аварии в Мурманской области

В МЧС сообщили, что около 100 тонн нефтепродуктов собрано с пляжей Кубани за два дня

Среди версий аварии в Мурманской области названы неисправности и человеческий фактор

Среди версий аварии в Мурманской области названы неисправности и человеческий фактор
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России32 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5568 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии114 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2063 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });