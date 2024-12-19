Православная церковь отмечает праздник Николая Чудотворца

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В четверг православные верующие вспоминают одного из самых любимых на Руси святых - Николая Чудотворца, в честь которого названо особенно большое число русских храмов.

Святой Николай жил в IV веке в Малой Азии, на территории современной Турции, где был воспитан под руководством своего дяди - местного епископа. Юноша был умен и благочестив. В качестве своего жизненного призвания Николай избрал служение Богу.

Пройдя путь от младшего церковного служителя до архиерея, святитель Николай стал архиепископом города Миры Ликийские. Согласно церковному преданию, он отличался любовью и состраданием к людям. Святитель любил помогать нищим и обездоленным, раздавая им почти все получаемые деньги. Себе он оставлял только самое необходимое.

Однажды Николай тайно подбросил три узелка с золотом в дом человека, который попал в крайне бедственное положение и должен был выдать замуж трех дочерей за не любимых ими женихов. Узелки с золотом помогли этому человеку избавить дочерей от несчастного брака. В другой раз святой спас от смертной казни человека, невинно брошенного в темницу. Святитель во сне явился к правителю города и строго приказал ему отпустить узника. Невиновность этого человека была вскоре доказана.

Николай Чудотворец также почитается как покровитель мореплавателей. Сохранилась легенда о том, как однажды торговое судно попало в сильную бурю и стало тонуть. Моряки от страха и отчаяния начали кричать и звать на помощь любимого святителя. Святой Николай явился им ходящим по воде, и буря улеглась.

Нетленные мощи Николая Чудотворца с XI века находятся в Италии, в городе Бари, и являются одной из величайших святынь всего христианского мира.