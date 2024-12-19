Поиск

Православная церковь отмечает праздник Николая Чудотворца

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В четверг православные верующие вспоминают одного из самых любимых на Руси святых - Николая Чудотворца, в честь которого названо особенно большое число русских храмов.

Святой Николай жил в IV веке в Малой Азии, на территории современной Турции, где был воспитан под руководством своего дяди - местного епископа. Юноша был умен и благочестив. В качестве своего жизненного призвания Николай избрал служение Богу.

Пройдя путь от младшего церковного служителя до архиерея, святитель Николай стал архиепископом города Миры Ликийские. Согласно церковному преданию, он отличался любовью и состраданием к людям. Святитель любил помогать нищим и обездоленным, раздавая им почти все получаемые деньги. Себе он оставлял только самое необходимое.

Однажды Николай тайно подбросил три узелка с золотом в дом человека, который попал в крайне бедственное положение и должен был выдать замуж трех дочерей за не любимых ими женихов. Узелки с золотом помогли этому человеку избавить дочерей от несчастного брака. В другой раз святой спас от смертной казни человека, невинно брошенного в темницу. Святитель во сне явился к правителю города и строго приказал ему отпустить узника. Невиновность этого человека была вскоре доказана.

Николай Чудотворец также почитается как покровитель мореплавателей. Сохранилась легенда о том, как однажды торговое судно попало в сильную бурю и стало тонуть. Моряки от страха и отчаяния начали кричать и звать на помощь любимого святителя. Святой Николай явился им ходящим по воде, и буря улеглась.

Нетленные мощи Николая Чудотворца с XI века находятся в Италии, в городе Бари, и являются одной из величайших святынь всего христианского мира.

Николай Чудотворец РПЦ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Двум капитанам предъявлено обвинение по делу о крушении танкеров

Школьников из курского приграничья переведут на очное обучение после новогодних каникул

Школьников из курского приграничья переведут на очное обучение после новогодних каникул

Что произошло за день: среда, 18 декабря

Женщина погибла в результате схода вагонов в Мурманской области

Песков заявил, что Киев в грубой форме отказался от предложения Орбана по переговорам

Песков заявил, что Киев в грубой форме отказался от предложения Орбана по переговорам

Центральный пляж Анапы полностью очищен от мазута

В мурманской аварии одного пассажира зажало между вагонами

МЧС сообщило о 14 пострадавших в аварии в Мурманской области

В МЧС сообщили, что около 100 тонн нефтепродуктов собрано с пляжей Кубани за два дня

Среди версий аварии в Мурманской области названы неисправности и человеческий фактор

Среди версий аварии в Мурманской области названы неисправности и человеческий фактор
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5569 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России32 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии114 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2063 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });