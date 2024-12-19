Семи экс-руководителям Русского ипотечного банка запретили выезд из РФ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 17 декабря по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) запретил семи бывшим руководителям московского Русского ипотечного банка (РИБ) выезжать из России.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, запрет действует "до вынесения итогового судебного акта по обособленному спору" о привлечении по иску АСВ должников к субсидиарной ответственности и взыскании с них убытков.

Запрет принят в отношении бывшего председателя правления РИБа Константина Бекова, экс-членов совета директоров Николая Александровича, Владимира Саламандры и членов правления Татьяны Диамбековой, Александра Баскакова, Степана Ковальчука и Виктора Филиппова.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 1 ноября 2024 года по заявлению АСВ арестовал их имущество в общем размере свыше 4,4 млрд рублей.

Обеспечительные меры были приняты в рамках объединенного спора о привлечении бывших топ-менеджеров банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них убытков. Потенциальный размер гражданско-правовой ответственности составляет более 4,4 млрд рублей.

АСВ 21 марта 2022 года направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности в общем размере около 4,5 млрд рублей.

Заявление агентства было подано в отношении бывших предправления Бекова и Сергея Кириленко, а также Филиппова, Ковальчука, Диамбековой, Саламандры, Александровича, Баскакова и экс-члена правления Александра Зайцева.

Девятый арбитражный апелляционный суд 9 августа 2023 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 7 апреля привлек к субсидиарной ответственности лишь Бекова.

Арбитражный суд Московского округа в начале января 2024 года отменил решение судов нижестоящих инстанций, отказавших АСВ во взыскании с ранее контролировавших РИБ девяти лиц 3,7 млрд рублей убытков.

Кассационный суд решил отправить дело на новое рассмотрение.

В информации АСВ отмечалось, что "в банке выдавались кредиты лицам, заведомо неспособным исполнить принятые на себя обязательства, а также приобретались неликвидные ценные бумаги... При наличии у банка признаков банкротства контролировавшие лица не предприняли необходимых и своевременных мер по финансовому оздоровлению банка. В результате указанных действий банку был причинен ущерб".

ЦБ РФ отозвал у РИБ лицензию на осуществление банковских операций с 23 ноября 2018 года. 20 марта 2019 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка признал РИБ банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ.

Русский ипотечный банк по итогам третьего квартала 2018 года с активами в объеме 13,1 млрд рублей занимал 177-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", а также 115-е место по размеру средств физлиц (8,3 млрд рублей).