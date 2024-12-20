Закон о повышении штрафов за нарушения ПДД с 2025 года одобрен Совфедом

Скидка на штраф за нарушение ПДД составит не 50%, а 25%, срок уплаты со скидкой увеличивается до 30 дней

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об увеличении штрафов за нарушения ряда положений правил дорожного движения (ПДД).

Так, законом в статье 12.9 КоАП предусматриваются штрафы за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч – с 500 рублей до 750 рублей.

За превышение установленной скорости движения на величину более 40 км/ч, но не более 60 км/ч также предлагается повысить ответственность – сейчас действует норма о штрафе от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, а будет от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Превышение установленной скорости движения автомобиля на величину более 60 км/ч, но не более 80 км/ч повлечет наложение административного штрафа в размере от 3 тыс. рублей до 3 тыс. 750 рублей (сейчас действует от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей).

Превышение скорости движения транспортного средства на величину более 80 км/ч, согласно закону, повлечет наложение административного штрафа в размере 7,5 тыс. рублей, вместо 5 тыс. рублей.

Закон предусматривает, что штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика составит 1,5 тыс. рублей (сейчас - 1 тыс. рублей), а за повторное совершение этого правонарушения оштрафуют на 7,5 тыс. рублей вместо 5 тыс.

В результате внесенных законом изменений в статью 12.15 движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением повлечет наложение административного штрафа в размере 7,5 тыс. рублей вместо 5 тыс. рублей, предусмотренных сейчас.

Кроме того, закон повышает штраф в статье 12.6 КоАП за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности; перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Вместо 1 тыс. рублей будет взиматься 1,5 тыс. рублей.

Статья 12.37 дополнена частью 3, предусматривающей ответственность за повторное неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует; это повлечет наложение штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Законом увеличивается с 20 до 30 дней срок, в течение которого может быть уплачен со скидкой штраф за ряд нарушений ПДД, при этом скидка составит не 50%, как сейчас, а 25%.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Новые положения о скидке на штраф не будут распространяться на правоотношения, связанные с исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях, совершенных до дня вступления в силу закона, говорится в документе.

Грузовые ТС

За повторное несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств (ТС) поправками предусмотрено наложение штрафа в размере 10 тыс. рублей.

В статье 12.21 (1) КоАП РФ законом повышается ответственность за "превышение допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства, либо массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, либо допустимых габаритов транспортного средства, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку груза в транспортное средство".

Вред здоровью

В статье 12.24 ответственность за нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, согласно закону, повлечет наложение административного штрафа в размере от 3 тыс. 750 рублей до 7,5 тыс. рублей (сейчас от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей).

За нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, согласно закону, последует наложение административного штрафа в размере от 15 тыс. до 37,5 тыс. (сейчас от 10 тыс. до 25 тыс. рублей).

Алкоголь

Изменениями в статью 12.8 КоАП законом повышается с 30 тыс. рублей до 45 тыс. рублей штраф за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. При этом наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет в законе остается.

Штраф с 30 тыс. до 45 тыс. рублей повысится и за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами.

Невыполнение водителем транспортного средства "законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" повлечет наложение административного штрафа в размере 45 тыс. рублей (сейчас 30 тыс. рублей), предусматривает закон.

В статье 12.27 в части 3 увеличивается штраф за невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования – это повлечет наложение штрафа в размере 45 тыс. рублей (сейчас 30 тыс. рублей).