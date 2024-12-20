Поиск

Военные РФ заявили об ударе по заводу в Киеве, пункту управления СБУ и позиции Patriot

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные в ответ на действия украинской стороны утром в пятницу нанесли удар высокоточным оружием по объектам на Украине, в том числе предприятию "Луч" в Киеве, заявили в Минобороны РФ.

"В ответ на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса "Patriot", - заявили в военном ведомстве в пятницу.

"Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", - заявили военные.

Накануне вечером Минобороны России пообещало ответ на попытку удара ВСУ 18 декабря ракетами ATACMS и Storm Shadow по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области.

По данным Минобороны РФ, 18 декабря для удара по предприятию в Ростовской области ВСУ применили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

"В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината", - сообщило Минобороны РФ накануне.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минздрав сообщил о 42 пострадавших в столкновении поездов в Мурманской области

Правительство направит 1 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

Совфед одобрил закон о спецсчетах для иноагентов

Совфед одобрил закон о спецсчетах для иноагентов

Совфед одобрил закон, позволяющий исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций

Анкара заявляет, что США сделают исключение для Турции из санкций против Газпромбанка

МТС пожертвует M&A в пользу снижения долга на фоне высокой ставки ЦБ

МТС пожертвует M&A в пользу снижения долга на фоне высокой ставки ЦБ

Квота на экспорт пшеницы из РФ с 15 февраля по 30 июня составит 10,6 млн т

Пять человек погибли, еще семь пострадали при пожаре в Якутске

РКН возложил на Google ответственность за ухудшение работы YouTube в России

РКН возложил на Google ответственность за ухудшение работы YouTube в России

Иностранным покупателям газа дали отсрочку до апреля для организации работы с ГПБ

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии119 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова13 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5578 материалов
Путин: "Прямая линия - 2024"Путин: "Прямая линия - 2024"54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });