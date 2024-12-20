Военные РФ заявили об ударе по заводу в Киеве, пункту управления СБУ и позиции Patriot

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные в ответ на действия украинской стороны утром в пятницу нанесли удар высокоточным оружием по объектам на Украине, в том числе предприятию "Луч" в Киеве, заявили в Минобороны РФ.

"В ответ на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса "Patriot", - заявили в военном ведомстве в пятницу.

"Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", - заявили военные.

Накануне вечером Минобороны России пообещало ответ на попытку удара ВСУ 18 декабря ракетами ATACMS и Storm Shadow по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области.

По данным Минобороны РФ, 18 декабря для удара по предприятию в Ростовской области ВСУ применили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

"В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината", - сообщило Минобороны РФ накануне.