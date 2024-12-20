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Закон об упрощении экспорта агрохимикатов и пестицидов одобрен Совфедом

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который упрощает использование пестицидов и агрохимикатов, предназначенных для экспорта, такая продукция не будет требовать государственной регистрации.

Документ призван улучшить условия работы отечественных производителей и экспортeров.

Согласно одобренному закону, обращение пестицидов и агрохимикатов в РФ будет возможно при условии их государственной регистрации в реестре пестицидов и агрохимикатов, который ведет Россельхознадзор. Однако для товаров, предназначенных исключительно для экспорта и не попадающих в оборот на территории России, регистрация не требуется. Это нововведение призвано стимулировать экспортные поставки и упростить доступ к зарубежным рынкам, считают авторы.

Россельхознадзор получит расширенные полномочия в области государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, включая установление порядка регистрации и отказа в ней, а также организацию регистрационных испытаний. Ввоз регистрационных образцов для испытаний будет осуществляться без государственной регистрации при наличии соответствующего разрешения.

Документ также регламентирует порядок исключения пестицидов из реестра, уточняет требования к документам, содержащимся в федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. Производство незарегистрированных пестицидов и агрохимикатов для применения на территории РФ будет запрещено.

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года. Свидетельства о государственной регистрации, выданные до этой даты, будут действовать до окончания их срока. Выписка из реестра пестицидов будет приравнена к свидетельству о регистрации согласно нормам Евразийского экономического союза.

Выписки из реестра пестицидов и агрохимикатов предоставляются изготовителю или разработчику на безвозмездной основе.

Кроме того, на заседании были одобрены поправки в закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами". В них определяется правовой статус побочных продуктов животноводства, прошедших обработку и переработку.

Согласно документу, торф, отходы животноводства и растениеводства, побочные продукты животноводства, а также ил и осадки сточных вод, не будут считаться агрохимикатами, если они используются для производства органических и органо-минеральных удобрений или смешанных минеральных удобрений.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Совет Федерации
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