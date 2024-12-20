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В новых регионах инвентаризацию прошли 90,7 тысячи объектов недвижимоста

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сплошная инвентаризация выявила на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей более 90,7 тысяч объектов недвижимости, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его цитирует сайт правительства.

Для выявленных объектов почти по 32 тысячам уточнены характеристики в ЕГРН.

"В целом работа по сплошной инвентаризации нужна для того, чтобы вовлечь в оборот новые объекты недвижимости", - сказал Хуснуллин.

По его словам, наличие зарегистрированного права собственности на объекты - необходимое условие предоставления компенсационных выплат в случае их утраты.

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский отмел, что сегодня работы удалось провести в 944 кадастровых кварталах.

"Внесение в ЕГРН сведений об объектах недвижимости позволит всем категориям правообладателей оформить право собственности и защитить свои имущественные права", - добавил он.

Инвентаризация включает несколько блоков работ. Это изучение архивных документов и картографических материалов, обход территорий для выявления объектов недвижимости, уточнение характеристик тех объектов, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, а также поиск правообладателей.

ЕГРН Марат Хуснуллин Олег Скуфинский Росреестр ЛДНР Херсонская область Запорожская область
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