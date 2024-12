Canadian Center for Development of Democracy in Russia признан нежелательным в России

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность канадской неправительственной организации Canadian Center for Development of Democracy in Russia.

"Центр основан в 2015 году в Монреале, он тесно взаимодействует с экстремистскими и нежелательными организациями. Его участники лоббируют поправки в канадское законодательство об ужесточении антироссийских санкций",- сообщило надзорное ведомство.

НПО, по данным прокуратуры, прилагает "активные усилия по срыву проведения на территории Канады маршей "Бессмертного полка", в социальных сетях распространяют призывы к протестным выступлениям в российских городах, призывают правительство Канады поставлять оборонительное оружие на Украину".