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Петербургский международный экономический форум начинает свою работу

Петербургский международный экономический форум начинает свою работу
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) в среду начинает работу в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", его работа завершится в субботу, 8 июня.

Главной темой форума в текущем году станет "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Деловая программа на этот раз разделена на четыре тематических трека: "Переход к многополярной модели мировой экономики", "Российская экономика: цели и задачи нового цикла", "Технологии, обеспечивающие лидерство" и "Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие - приоритеты государства".

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Программа насчитывает более 150 мероприятий в различных форматах, в том числе пленарное заседание, стратегические сессии, дискуссии, деловые завтраки, теледебаты и питч-сессии.

Помимо основной темы в ходе форума будут подниматься вопросы международного сотрудничества в различных отраслях экономики со странами БРИКС и ШОС, обсуждаться возможности развития Северного морского пути как международного транспортного коридора, безопасной интеграции авиабеспилотников в воздушное пространство, а также методы борьбы с дефицитом кадров.

Государством-гостем форума в этом году станет Оман.

Традиционно в рамках ПМЭФ состоятся более 10 межстрановых бизнес-диалогов. В частности, запланированы встречи с представителями деловых сообществ Китая, Индии, ОАЭ, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, государств Латинской Америки, Африки и стран АСЕАН.

Церемония открытия форума состоится в четверг, 6 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 7 июня, выступит президент России Владимир Путин.

Среди участников форума - президент Боливии Луис Арсе, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков, президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, президент FESCO Аркадий Коростелев, генеральный директор, член правления и член совета директоров ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников и другие.

Кроме того, на полях ПМЭФ пройдут форум "Лекарственная безопасность", форум "Деловой двадцатки", Форум креативного бизнеса и Молодежный экономический форум. Российский форум малого и среднего предпринимательства в среду, как и в прежние годы, откроет мероприятия ПМЭФ.

В дни проведения форума в Петербурге установится теплая погода, при этом ожидаются кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до плюс 21-26 градусов.

ПМЭФ-2024 Санкт-Петербург
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