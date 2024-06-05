Минцифры РФ обсуждает создание единой платформы по противодействию мошенничеству

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ обсуждает с другими федеральными органами власти создание единой платформы по противодействию различным видам мошенничества с использованием информтехнологий, сообщил замглавы министерства Александр Шойтов.

Он отметил, что удалось достичь определенных успехов в борьбе с мошенничеством – например, с распространением звонков с подменных номеров, спам-звонков, "серых" сим-карт и т.д.

Однако появляются новые виды мошенничества – например, дипфейки; и предстоит большая работа по борьбе с различными видами угроз, отметил Шойтов.

"И мы сейчас активно обсуждаем с ФОИВами (федеральными органами власти - ИФ) необходимость создания такой единой платформы – единого ресурса по противодействию мошенничеству. Туда будет передаваться из систем "Антифрод", "Антифишинг", от операторов связи, из банков определенная информация", - сообщил Шойтов на сессии "Тинькофф банка" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, обсуждение находится пока в начальной стадии, и необходимо правильно спроектировать облик платформы.

Предполагается, что на ней будет собираться информация обо всех фактах мошенничества, участники платформы будут обмениваться ею между собой. Также есть идея интегрировать на платформе единый CERT (Computer Emergency Response Team, группа реагирования на компьютерные инциденты - ИФ), который будет оперативно противодействовать различным видам мошенничества.

"У нас достаточно хорошая эффективная работа (по борьбе с мошенничеством - ИФ), просто мы уже противостоим фактически не отдельным мошенникам, а это уже группировки. И нужно системную работу вести. И все говорят, что нужна единая, еще большая координация, консолидация совместных усилий. Здесь и банки, и операторы связи, и правоохранительные органы должны быть задействованы, и Центральный банк", - заключил замминистра.