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Набиуллина считает, что доверие к финрынку еще не вернулось к уровню до 2022 года

Набиуллина считает, что доверие к финрынку еще не вернулось к уровню до 2022 года
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Доверие к рынку капитала постепенно восстанавливается после санкционного удара, но пока не вернулось к уровням до 2022 года, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"По рынку капитала у нас доверие восстанавливалось после того удара, который был получен из-за санкций. Потому что у многих людей заблокировали бумаги в зарубежных юрисдикциях, закрыли информацию, и люди не понимали, акции и облигации каких компаний они имеют, что с этими компаниями происходит еще в такой тяжелый период. Закрытие информации тоже было ударом, и это не способствовало доверию", - сказала Набиуллина.

"Но мы видим, что доверие восстанавливается, это показывает и рост IPO. Наверно, нельзя говорить о буме IPO, но их стало больше. Они небольшие, небольшие компании выходят, и у нас тут огромный потенциал. Но тем не менее, это тоже некий индикатор восстановления доверия к рынку капитала. Хотя он не восстановился, на мой взгляд, еще до уровня до 2022 года", - добавила она.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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