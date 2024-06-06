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Минэкономразвития готово повысить прогноз роста инвестиций в основной капитал в РФ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Данные по росту инвестиций в основной капитал в России в I квартале 2024 года позволяют повысить прогноз роста инвестиций на 2024 год, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" на ПМЭФ.

"Прогноз у нас 2%, чуть выше (по росту инвестиций на 2024 год - ИФ). Данные первого квартала позволяют нам пересмотреть этот прогноз (в сторону повышения - ИФ)", - сказал министр.

Инвестиции в основной капитал в России в I квартале 2024 года выросли на 14,5% в годовом выражении, сообщил 5 июня Росстат. В IV квартале 2024 года рост инвестиций составлял 8,6% в годовом сравнении, в III квартале 2023 года - 14,5%, во II квартале - 13,3%, в I квартале - 1,0%. В целом за 2023 год рост инвестиций в основной капитал, по оценке Росстата, составил 9,8% после подъема на 6,7% в 2022 году.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает (согласно прогнозу от апреля) увеличения инвестиций на 2,3%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в начале мая, по динамике инвестиций на 2024 год предполагает их рост на 3,7%.

Минэкономразвития Максим Решетников Росстат
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