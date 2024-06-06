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Россия до осени 2025 года завершит переоценку нефтедобычи для обновления квоты в ОПЕК+

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Независимые аналитические агентства завершат оценку возможностей России в добыче нефти до осени 2025 года, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер Александр Новак.

"Сейчас идет оценка, и мы договорились, что она будет проведена вместе с нашими партнерами, независимыми агентствами, буквально в воскресенье приняли решение (на встрече ОПЕК+ - ИФ), что такую оценку сделаем до осени 2025 года. У нас еще есть целый год. Но в целом у нас есть потенциал, огромные запасы и возможности для расширения добычи. Конкретные цифры сейчас нет смысла называть", - сказал он.

Как было сказано в коммюнике по итогам заседания стран ОПЕК+ 2 июня, Россия начала работу со вторичными источниками информации для обновления официальной квоты на добычу нефти в рамках ОПЕК+.

Действующая квота России на добычу без учета добровольных сокращений составляет 9,949 млн б/с. Аналогичный уровень был установлен и на 2025 год.

Ранее переоценку референтной базы для ряда стран ОПЕК+, в том числе России, проводили агентства IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy.

ОПЕК Александр Новак Wood Mackenzie Rystad Energy IHS
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