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СИБУР и "Кордиант" обдумают замену импортного натурального каучука синтетическим из РФ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "СИБУР" и "Кордиант" (производитель шин, подконтрольный холдингу S8 Capital) подготовили соглашение о намерениях по замещению натурального каучука из стран АТР на синтетический изопреновый каучук в рецептурах различных типов шин.

"С компанией "Кордиант" мы завтра будем подписывать соглашение по замещению натурального каучука в шине на изопреновый синтетический каучук. Я напомню, это (натуральный каучук - ИФ) по-прежнему практически единственный каучук, который невозможно в стране произвести, потому что натуральный растет, к сожалению, не в тех географиях, где мы с вами живем. А это 25% в шине. Поэтому, если у нас успех будет, а мы рассчитываем, что так оно и произойдет, то около 80% импорта этого каучука в нашу страну сможем заместить", - заявил член правления - исполнительный директор "СИБУРа" Павел Ляхович на сессии "Российский автопром: второе рождение в новых реалиях" на ПМЭФ.

Соглашение предполагает совместную работу компаний по поиску и внедрению решений для замены натурального каучука, а также проведение в дальнейшем стендовых и полигонных испытаний опытных шин. Подписание состоится в пятницу на "полях" форума.

Ляхович подчеркнул, что за последние два года "СИБУР" смог заместить все импортируемые ранее синтетические каучуки: "Вместо 11% импорта синтетических каучуков по итогам 2023 года остался 1%. И нам осталось только натуральный каучук заместить, чтобы быть технологически независимыми".

S8 Capital АТР СИБУР Кордиант Павел Ляхович
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