ВТБ будет держать акции "Яндекса", видит хорошие перспективы развития компании

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ВТБ будет держать акции "Яндекса", видит хорошие перспективы развития компании, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ-2024.

"Мы в 2020 году купили 1,12% "Яндекса", с тех пор цена акций возросла почти на 25%. Будем держать, мы видим хорошие перспективы для "Яндекса" после всех этих упражнений, которые закончатся. Я думаю, что компания будет развиваться, был период достаточно тяжелый, реструктуризация, реорганизация. Что-то заработали, надеемся еще заработать", - сказал глава ВТБ.

ВТБ вошел в капитал Yandex N.V. в составе группы инвесторов в июне 2020 года, вложив $200 млн.

В мае было объявлено, что нидерландская Yandex N.V. закрыла первую часть сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму ЗПИФ "Консорциум.Первый". В рамках этого YNV продала 68% акций МКПАО "Яндекс" (включает денежную часть и передачу до 67,8 млн акций класса "А"). Таким образом, МКПАО стало новым холдингом российских активов "Яндекса". Еще 3,7% акций было ранее продано ООО "Яндекс.Технологии" для будущей программы мотивации сотрудников.

Сообщалось также, что ЗПИФ "Консорциум.Первый" объявил о запуске оферты по обмену и выкупу акций Yandex N.V. Обмен будет осуществляться в соотношении 1:1, а выкуп - по 1251,8 руб./акция. Выкуп доступен для тех инвесторов, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий. Сбор заявок на участие в обмене проходит с 16 мая по 21 июня.