ВТБ отмечает кратный рост заявок на открытие счета в своем филиале в Китае

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ВТБ фиксирует кратный рост заявок на открытие счета в своем филиале в Китае, предпринимает усилия для того, чтобы ускорить обслуживание клиентов, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ-2024.

Сейчас ВТБ является единственным российским банком, имеющим финансовую лицензию на проведение банковских операций на территории Китая, его филиал работает с 2008 года. Сбербанк планировал открыть филиалы в Китае в конце 2023 года, но до сих пор этого не сделал. Планы открыть два филиала в КНР есть и у Альфа-банка.

В марте этого года китайский филиал ВТБ сообщал о значительном росте числа заявок на открытие новых счетов и возможных задержках в обработке. Банк заявил, что работает над расширением возможностей по открытию новых счетов.

По словам Костина, если на 1 января 2024 года в филиале ВТБ обслуживалось 1,3 тыс. клиентов, то сейчас у банка 25 тыс. заявок на открытие счета.

"Мы предпринимаем титанические усилия, чтобы очередь рассосалась. В три раза штат увеличиваем, сняли новые площади, есть еще несколько ноу-хау, о которых я говорить не буду", - заявил глава ВТБ.