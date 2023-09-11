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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Совет директоров Альфа-банка одобрил создание двух филиалов в Пекине и Шанхае

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Альфа-банка принял решение о создании двух филиалов в Китае - в Пекине и Шанхае, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В ближайшее время Альфа-банк направит регулятору соответствующий комплект документов.

"Альфа-банк исторически занимает лидирующие позиции по ВЭД, и для нас стратегически важно развитие бизнеса с Китаем. Мы видим, что наши клиенты активно ориентированы на развитие товарно-денежных отношений с КНР, и предлагаем им передовые решения", - прокомментировал директор крупного и среднего бизнеса Альфа-банка Владимир Воейков.

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В этом году банк запустил сервис по работе с Китаем для импортеров и экспортёров, упростил таможенное оформление, предложил выгодные опции по покупке юаня "на завтра".

"Открытие филиалов - логичное продолжение нашей стратегии", - отметил Воейков.

Сейчас единственным российским банком, имеющим финансовую лицензию на проведение банковских операций на территории Китая, является ВТБ, открывший филиал в 2008 году. Сбербанк планировал открыть филиалы в Китае в конце 2023 года.

Альфа-банк КНР Пекин Шанхай
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