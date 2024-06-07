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Греф назвал пандемию и геополитику главными рисками для российской экономики

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Главными рисками для российской экономики являются пандемия и усиление геополитических трений, чреватых военными действиями, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Я думаю, что два "черных лебедя" у нас сегодня точно на столе лежит. Причем они оба геополитические", - сообщил Греф журналистам по итогам "делового завтрака" Сбербанка в рамках ПМЭФ.

Первый риск - пандемия. "Увы, она глобальная. И этот риск оценивается всеми экспертами очень высоко", - отметил он.

"Второе - это геополитический риск, риск возможных геополитических трений, которые могут закончиться, увы, неблагоприятно с точки зрения военных действий, глобальной войны и так далее", - заявил Греф.

Он добавил, что, по опросам экспертов и лидеров бизнеса, эти два риска с большим отрывом заняли первое место.

Герман Греф Сбербанк
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