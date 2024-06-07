Поиск
СюжетПМЭФ-2024

"ЛУКОЙЛ" запустил на НОРСИ установку каткрекинга после ремонта

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" после ремонта запустил на Нижегородском НПЗ установку каталитического крекинга, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.

Он напомнил, что в январе на установке этого завода сломался компрессор. "Компрессор отремонтировали. Запустили установку недели две или три назад", - уточнил Новак.

Как сообщал Ростехнадзор, 4 января 2024 года на установке каталитического крекинга №1 ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) сработала система противоаварийной автоматической защиты. Вследствие этого был остановлен технологический процесс. Причиной срабатывания системы стала механическая неисправность детали компрессора. В связи с инцидентом установка была остановлена.

В Минэнерго РФ заявляли, что из-за внепланового ремонта установки каталитического крекинга "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" произошло снижение производства автомобильных бензинов, и с участием нефтяных компаний были разработаны меры для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка на период ремонта предприятия.

По информации компании, во втором квартале из ремонта также должна выйти установка АВТ-6.

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в РФ, выпускает более 50 наименований товарных нефтепродуктов: автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитумы, парафины и другую продукцию. Установленная мощность по переработке составляет 17 млн тонн в год.

ЛУКОЙЛ Александр Новак НОРСИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВЭБ и Сбер создали фонд акционерного капитала с лимитом 50 млрд рублей

ВЭБ и Сбер создали фонд акционерного капитала с лимитом 50 млрд рублей
ПМЭФ-2024

Силуанов не ждет изменений ключевых параметров налогового пакета в части ставок и порогов

Московская биржа и "Интерфакс" подписали соглашение о сотрудничестве

ПМЭФ-2024

Решетников выступил за приватизацию активов в конкурентных отраслях экономики

ПМЭФ-2024

ВТБ в 2025 году планирует присоединить крупнейший банк Крыма

ВТБ в 2025 году планирует присоединить крупнейший банк Крыма

Европейские индексы в четверг выросли на решении ЕЦБ снизить ставки

Европейские индексы в четверг выросли на решении ЕЦБ снизить ставки
ПМЭФ-2024

РФ продлит механизм параллельного импорта на 2025 год, сократив перечень товаров

РФ продлит механизм параллельного импорта на 2025 год, сократив перечень товаров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });