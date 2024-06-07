"ЛУКОЙЛ" запустил на НОРСИ установку каткрекинга после ремонта

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" после ремонта запустил на Нижегородском НПЗ установку каталитического крекинга, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.

Он напомнил, что в январе на установке этого завода сломался компрессор. "Компрессор отремонтировали. Запустили установку недели две или три назад", - уточнил Новак.

Как сообщал Ростехнадзор, 4 января 2024 года на установке каталитического крекинга №1 ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) сработала система противоаварийной автоматической защиты. Вследствие этого был остановлен технологический процесс. Причиной срабатывания системы стала механическая неисправность детали компрессора. В связи с инцидентом установка была остановлена.

В Минэнерго РФ заявляли, что из-за внепланового ремонта установки каталитического крекинга "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" произошло снижение производства автомобильных бензинов, и с участием нефтяных компаний были разработаны меры для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка на период ремонта предприятия.

По информации компании, во втором квартале из ремонта также должна выйти установка АВТ-6.

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в РФ, выпускает более 50 наименований товарных нефтепродуктов: автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитумы, парафины и другую продукцию. Установленная мощность по переработке составляет 17 млн тонн в год.