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В Баку сообщили о подписании с Москвой соглашения о транзитных грузоперевозках по коридору "Север-Юг"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Азербайджан и Россия подписали соглашение о сотрудничестве по развитию транзитных грузоперевозок по транспортному коридору "Север-Юг", сообщил в субботу в соцсетях министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"В рамках визита в Москву мы встретились с заместителем председателя правительства РФ Виталием Савельевым и министром транспорта Романом Старовойтом. В ходе встречи мы обсудили развитие международного транспортного коридора "Север-Юг", в том числе реализацию автомобильных перевозок", - говорится в сообщении со ссылкой на Набиева.

По итогам переговоров стороны подписали соглашение правительств Азербайджана и РФ о сотрудничестве по развитию транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг".

Как заявил Набиев, целью данного соглашения, определяющего условия сотрудничества по развитию железнодорожной инфраструктуры и транзитных перевозок, является повышение эффективности транспортных связей и увеличение потенциала западного маршрута "Север-Юг".

"Соглашение будет стимулировать увеличение объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом и обеспечит баланс между темпами роста объемов перевозок и развитием инфраструктуры железнодорожного транспорта", - сообщил Набиев.

Азербайджан
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