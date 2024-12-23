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Несколько стран предложили свои площадки для возможной встречи Путина и Трампа

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Несколько стран предложили Москве свои площадки для возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

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"Я бы сказал, как ни странно, но мы получили уже несколько предложений на этот счет от различных стран. Я не буду говорить, какие это страны, чтобы не предопределять возможное или невозможное развитие событий. Но такие предложения делались и делаются", - сказал Ушаков на брифинге в Москве в понедельник.

Так он ответил на вопрос журналистов, предлагали ли лидеры Венгрии и Словакии в ходе недавних контактов с Путиным свои страны в качестве возможных площадок для встречи главы российского государства и Трампа.

Владимир Путин Дональд Трамп Словакия Венгрия США
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