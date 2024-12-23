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Пекин выразил недовольство началом расследования США в отношении китайских чипов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Власти Китая в понедельник выразили недовольство решением США начать расследование в отношении местных чипов. Об этом сообщает издание The Global Times со ссылкой на министерство коммерции КНР.

"В Минкоммерции в понедельник выразили решительное недовольство и несогласие с решением США", - сказано в сообщении.

В китайском ведомстве отметили, что в Вашингтоне должны уважать "международные правила и незамедлительно прекратить неправомерные действия". Там также добавили, что будут тщательно следить за расследованием и принимать все необходимые меры для защиты свои прав и интересов.

Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала внешнеторговое расследование в отношении китайских компьютерных чипов предыдущих поколений, используемых в автомобилях, бытовой технике, сетях связи и вооружениях. Итогом может стать введение пошлин или других мер, направленных на блокирование импорта чипов из КНР в США. При этом решение вопроса будет за администрацией избранного президента Дональда Трампа, чья инаугурация состоится в январе.

Такие расследования позволяют властям США принимать меры в ответ на дискриминационную политику иностранных государств в отношении американских товаров, отмечает газета. По словам экспертов, они обычно длятся от шести месяцев до года.

Китай США
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