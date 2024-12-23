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США начали расследование в отношении старых китайских чипов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена начала внешнеторговое расследование в отношении китайских компьютерных чипов предыдущих поколений, используемых в автомобилях, бытовой технике, сетях связи и вооружениях, пишет The New York Times.

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Итогом расследования может стать введение пошлин или других мер, направленных на блокирование импорта китайских чипов в Штаты. При этом решение вопроса будет за администрацией избранного президента Дональда Трампа, чья инаугурация состоится в январе.

Такие расследования позволяют властям США принимать меры в ответ на дискриминационную политику иностранных государств в отношении американских товаров, отмечает газета. По словам экспертов, они обычно длятся от шести месяцев до года.

США Китай
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