США начали расследование в отношении старых китайских чипов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена начала внешнеторговое расследование в отношении китайских компьютерных чипов предыдущих поколений, используемых в автомобилях, бытовой технике, сетях связи и вооружениях, пишет The New York Times.

Итогом расследования может стать введение пошлин или других мер, направленных на блокирование импорта китайских чипов в Штаты. При этом решение вопроса будет за администрацией избранного президента Дональда Трампа, чья инаугурация состоится в январе.

Такие расследования позволяют властям США принимать меры в ответ на дискриминационную политику иностранных государств в отношении американских товаров, отмечает газета. По словам экспертов, они обычно длятся от шести месяцев до года.