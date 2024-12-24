На оружейном заводе в Турции произошел взрыв, не менее 12 человек погибли

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - По меньшей мере 12 человек погибли из-за взрыва на военном заводе, расположенном на западе Турции в провинции Балыкесир, сообщает издание "Сабах".

"Власти сообщили, что 12 человек погибли и еще трое получили ранения от взрыва на заводе по производству взрывчатых веществ в Кареси, районе западной провинции Турции Балыкесир", - отмечает издание.

По словам губернатора провинции Исмаила Устаоглу, власти "исключают саботаж в качестве причины взрыва".