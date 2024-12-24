В Минске судят комика Комиссаренко

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Минске проходит суд по делу стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, который обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, сообщает госагентство БелТА.

Дело рассматривается в порядке специального производства.

Комиссаренко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.130 ч.1 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ст.367 ч.2 (клевета в отношении президента Республики Беларусь), ст.368 ч.1 (оскорбление президента Республики Беларусь) УК, говорится в сообщении.

"Согласно материалам дела, фигурант разместил в интернете ряд видео с высказываниями, содержащими клевету и оскорбления в адрес главы государства, а также разжигание социальной вражды или розни. После этого суд приступил к исследованию доказательств по уголовному делу Вячеслава Комиссаренко", - уточнило агентство.

Следственный комитет Белоруссии начал спецпроизводство (заочное, в связи с его нахождением за пределами республики) в отношении стендап-комика 15 августа этого года.