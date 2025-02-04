КГБ Белоруссии включил комика Комиссаренко в список причастных к терроризму

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Комитет государственной безопасности Белоруссии включил комика Славу Комиссаренко в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В качестве обоснования указано вступление в законную силу приговора суда о признании Комиссаренко виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 130 Уголовного кодекса Белоруссии ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни").

Слава Комиссаренко в настоящее время проживает за пределами Белоруссии. 30 декабря 2024 года Минский городской суд заочно приговорил его к шести годам колонии по трем статьям УК, включая разжигание розни и оскорбление президента республики Александра Лукашенко.