В Бишкеке два десятка заключенных СИЗО объявили голодовку после избиения

Пенитенциарная служба Киргизии это опровергает

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В СИЗО №1 Бишкека более 20 подозреваемых участников организованной преступной группы, объявили голодовку в знак протеста против применения силы сотрудниками Службы исполнения наказания (СИН) Киргизии, сообщили в институте омбудсмена республики.

"Сотрудники института посетили СИЗО-1 Бишкека. В ходе мониторинга провели беседу с арестантами. По их словам, с 20 декабря более 20 арестованных держат сухую голодовку", - говорится в сообщении.

Голодающие они выступают против применения силы и требуют встречи с адвокатами. Двое арестованных рассказали, что их избивали дубинками и пинали ногами. У них обнаружены гематомы и отеки. "Пострадавшие - представители так называемого криминального мира", - отметили в институте омбудсмена.

Омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева взяла жалобы арестованных на личный контроль, направив материалы в Генпрокуратуру

В СИН Киргизии опровергли избиение арестантов и сообщение о голодовке.