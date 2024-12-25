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КНР призвала Филиппины вывести со своей территории ракетную установку США Typhon

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Посольство КНР в Маниле призвало власти Филиппин убрать с территории страны ракетную установку США Typhon.

"Этой части мира нужны мир и процветание, а не пусковые установки для ракет средней дальности и конфронтация. Еще раз мы призываем Филиппины прислушаться к голосу стран региона и их жителей - убрать Typhon, как это раньше публично обещали сделать, и не следовать по неверному пути", - говорится в заявлении китайского диппредставительства.

Накануне министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро заявил, что, несмотря на возражения Китая, Филиппины имеют полное право размещать на своей территории американский ракетный комплекс. Кроме того, Теодоро осудил Коммунистическую партию Китая "за противодействие развитию Филиппин, в то время как сам Китай беспрестанно наращивает ядерный арсенал и ракетный потенциал".

Посольство КНР в Маниле, в свою очередь, посчитало, что эти слова соответствуют духу "холодной войны" и что они "пропитаны идеологическими предубеждениями".

В 2024 году США перебросили установку Typhon на Филиппины в рамках ежегодных американо-филиппинских военных учений. В итоге американское командование решило оставить это оружие на Филиппинах, несмотря на возражения КНР.

Система Typhon предназначена для запуска крылатых ракет Tomahawk с дальностью полета до 1,8 тыс. км и многоцелевых ракет SM-6 с дальностью до 500 км в нынешней комплектации.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. По данным The Washington Post, на 2019 год через Южно-Китайское море и Восточно-Китайское море проходили торговых потоков на сумму в $7,4 трлн. До 80% торговли КНР также связаны с этими морями, Китай получает через них ресурсы с Ближнего Востока и Африки.

КНР Филиппины США
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