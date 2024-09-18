Американские ракеты средней дальности останутся на Филиппинах на неопределенный срок

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американские пусковые установки ракет среднего радиуса действия наземного базирования системы Mid-Range Capability (MRC) Typhoon, установленные в рамках учений на филиппинском острове Лусон, останутся там на неопределенный срок, сообщила пресс-служба армии Филиппин.

Заместитель начальника управления по связям с общественностью филиппинской армии полковник Рейнальдо Балидо-младший заявил, что система средней дальности MRC все еще используется для военных учений в стране.

Ракетная система будет выведена только после того, как правительства Филиппин и США примут соответствующее решение, сказал Балидо.

Система, переброшенная США на Филиппины 11 апреля для задействования в двусторонних учениях, способна запускать крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км и противоракеты SM-6.

Министр обороны Китая Дун Цзюнь ранее заявил, что Манила и Вашингтон "принесли с собой огромный риск войны в регион" с размещением ракетной установки в стране.