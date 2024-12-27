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АТОР прогнозирует рост иностранного турпотока в 2024 году вдвое

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В 2024 году общее количество иностранцев, приехавших в Россию с туристическими и деловыми целями, может вырасти до 2,5 млн, что на 95% больше, чем годом ранее, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В 2024 году количество визитов иностранцев в Россию с туристическими целями может достичь 1,8 млн, с деловыми - около 0,7 млн. В 2023 году эти показатели, соответственно, были равны 670 и 605 тысяч визитов. Таким образом общий въездной турпоток вырастет почти в два раза", - говорится в сообщении.

Количество иностранных туристов, которые принимали российские туроператоры, выросло в несколько раз с низкой базы 2023 года.

"По предварительной оценке, в 2024 году объем организованного въездного туризма в Россию составил не менее 720 тыс. поездок, или около 30% от общего объема въезда с туристическими и деловыми целями в Россию. Важными факторами роста стали действовавший на протяжении всего года режим электронных виз, окончательная отладка всех механизмов безвизовых групповых поездок из Китая и Ирана, а также некоторое расширение объемов авиасообщения с ключевыми рынками", - говорится в сообщении.

Организованный турпоток из КНР составил не менее 600 тысяч поездок, или 83% всего объема организованных поездок.

"По данным Ассоциации "Мир без границ", в 2024 году в Россию по групповым безвизовым спискам туроператоров приехали свыше 550 тыс. туристов из Китая. К этому нужно прибавить несколько десятков тысяч граждан КНР, которые оформили визы. Большая часть потока из Китая в рамках соглашения о безвизовых групповых поездках пришлась на Приморский край и сопредельные с ним регионы Дальнего Востока и Сибири (Хабаровский край, Иркутская область и др.). Европейская же часть России пока гораздо менее популярна у китайцев", - отмечают в АТОР.

По оценке вице-президента АТОР по въездному туризму и генерального директора туроператора "Интурист" Александра Мусихина, в европейской части России, въездной организованный турпоток в 2024 году вырос в 2,5 раза по отношению к прошлому году.

"Как и предполагалось, большую часть туристов составили путешественники из Китая. Кратно выросли прибытия из стран Ближнего Востока. По числу обслуженных туристов из таких стран, как Саудовская Аравия и ОАЭ показатели уже вышли на доковидный уровень. При этом некоторые рынки не оправдали ожиданий. Не так активно, как ожидалось, ездили, в частности, туристы из Индии, что объясняется дороговизной авиабилетов", - цитирует его пресс-служба АТОР.

По данным туроператоров, странами, из которых в Россию чаще всего ездили туристы в 2024 году, стали Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Индонезия, Малайзия Таиланд, Индия, Иран, Турция, Болгария, Германия, Испания, Армения, Узбекистан.

Чаще всего иностранные туристы посещали Москву, Петербург, Мурманскую область, Сочи, Казань, Урал.

АТОР ОАЭ Саудовская Аравия Китай Александр Мусихин
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