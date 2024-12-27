Закупки зерна в госрезерв Китая достигнут 420 млн тонн в 2024 году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Государственные зерновые резервные предприятия Китая, как ожидается, закупят у фермеров и производителей около 420 млн тонн зерна, сообщает агентство "Синьхуа".

Таким образом, объем закупок превысит 400 млн тонн второй год подряд.

По данным Всекитайской рабочей конференции по продовольствию и стратегическим резервам, страна укрепила организацию и координацию закупок зерна и приняла многочисленные меры для упрощения каналов продажи зерна фермерами.

Закупки зерна, наряду с политикой установления минимальной закупочной цены на зерно, являются важной частью мер макроконтроля в Китае, поскольку они играют ключевую роль в обеспечении национальной продовольственной безопасности, поддержании стабильности цен на продовольствие, защите интересов фермеров и обеспечении поставок в чрезвычайных ситуациях.

По словам главы Государственного управления продовольствия и материальных резервов КНР Лю Хуаньсиня, в настоящее время ускоряется закупка осенних зерновых, а в северных и северо-восточных регионах страны начинается пиковый период закупок кукурузы. С ростом объема запасов масштаб китайских зернохранилищ также увеличивается год от года, что позволяет эффективно удовлетворять потребности в хранении зерна, отметил он.

К концу 2024 года, по словам чиновника, емкость стандартных складов в хорошем состоянии в стране превысит 700 млн тонн, что на 36% больше, чем десять лет назад.

Производство зерна в Китае в 2024 году достигло рекордного уровня - 706,5 млн тонн, что на 1,6% больше прошлогоднего объема. По данным Государственного статистического управления, в 2024 году в стране впервые был собран урожай зерновых в размере более 700 млн тонн.