Китай увеличил протяженность высокоскоростных железных дорог до 47 тыс. км

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Общая протяженность сданных в эксплуатацию высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСЖД) в Китае достигла 47 тыс. километров, сообщило Государственное управление железных дорог.

Совокупная длина открытых для движения железных дорог в стране составляет 162 тыс. км, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Как заявил руководитель управления Фэй Дунбинь, по итогам 2024 года объем инвестиций в основные фонды сектора железных дорог страны может превысить 800 млрд юаней ($111,3 млрд). В этом году было введено в эксплуатацию в общей сложности 3 тыс. км новых железных дорог, в том числе 2,3 тыс. км ВСЖД, добавил он.

Также Фэй Дунбинь отметил устойчивый рост объема пассажирских и грузовых перевозок.

Как ожидается, пассажиропоток по итогам 2024 года достигнет 4,3 млрд человек, что на 11,7% больше прошлогоднего показателя. При этом объем железнодорожных грузовых перевозок, по прогнозам, увеличится примерно на 3% до 5,18 млрд тонн.

Рост пассажирских перевозок обусловлен процветанием туристического сектора в Китае. Политические меры, включая стимулирование потребления и политику безвизового транзита, способствовали росту интереса к поездкам как отечественных, так и зарубежных путешественников.

По данным China Railway, в январе-ноябре объем инвестиций в основные фонды железных дорог Китая составили 711,7 млрд юаней ($99 млрд), увеличившись на 11,1% относительно того же периода 2023 года.