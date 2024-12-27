Эксперты спрогнозировали рост экспорта автомобилей из Китая на 14% в 2025 году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Китай может увеличить экспорт автомобилей в следующем году до 5,58 млн штук, что на 14% превысит показатель текущего года, прогнозируют аналитики Hua Chuang Securities.

При этом по итогам 2024 года ожидается рост поставок за рубеж на 29% после скачка на 58% в прошлом году, когда Китай обогнал Японию и стал крупнейшим в мире экспортером машин, пишет South China Morning Post.

По оценке Canalys, за три квартала этого года экспортные поставки КНР выросли на 27% и составили 3,1 млн автомобилей.

Импортные пошлины, которые Европейский союз ввел в отношении китайских электромобилей, приведут к снижению спроса на полностью электрические машины, полагает старший аналитик Canalys Элвин Лю. Но, по его мнению, ЕС остается привлекательным рынком для китайских автопроизводителей, которые будут производить и поставлять больше гибридных автомобилей для привлечения европейских клиентов.

"Европа остается основным рынком для усилий китайских автопроизводителей по глобализации, - считает эксперт. - Яркий пример тому - SAIC Motor, которая представила гибридные версии своих моделей MG3 и MG ZS, бросая вызов позициям японских брендов в Европе".

По данным таможни КНР, в ноябре экспорт электромобилей из страны сократился на 42% относительно того же месяца годом ранее - до $1,58 млрд. Падение стало самым значительным с апреля 2022 года. При этом общий объем экспорта был минимальным с июля 2022 года, когда он составлял $1,4 млрд.

Это было обусловлено пошлинами ЕС, что привело к падению поставок на 36%, а также сокращением экспорта в страны emerging markets и снижением стоимости автомобилей.